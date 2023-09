Il Napoli prova a chiudere il 'caso Osimhen', scoppiato nelle ultime ore dopo il video condiviso dal club su TikTok che ha poi spinto l'attaccante nigeriano ad eliminare dal suo profilo Instagram tutte le foto che lo ritraevano con la maglia azzurra.

"Il Calcio Napoli, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen, patrimonio tecnico della società - si legge nella nota ufficiale -. A dimostrazione di ciò, durante il ritiro estivo, il Club ha fermamente respinto ogni offerta ricevuta per il trasferimento all’estero dell’attaccante. Rappresenta dato di esperienza comune il fatto che sui social, in particolare su TikTok, da sempre, il linguaggio espressivo viene realizzato con leggerezza e creatività, senza avere avuto, nel caso che ha visto protagonista Osimhen, alcuna intenzione di dileggio o di derisione. Comunque se Victor avesse percepito una qualsiasi offesa nei suoi confronti questa era estranea a qualsivoglia volontà della società".