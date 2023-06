Il Napoli fa 90: la formazione di Luciano Spalletti conclude in gloria questo campionato trionfale e prima di alzare al cielo la Coppa dei Campioni d'Italia supera la Sampdoria per 2-0 nell'ultimo turno, di fronte al pubblico festante del Maradona. La formazione doriana resiste un tempo agli assalti partenopei, prima di capitolare nella ripresa per via del rigore di Victor Osimhen e del gol ciliegina di Giovanni Simeone, che esulta esibendo una maglia storica appartenuta a Diego Armando Maradona. Nel finale, ovazione dello stadio per Fabio Quagliarella, all'ultima partita in carriera.