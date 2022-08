Continua ad essere particolarmente teso il clima in casa Torino. Dopo la nota lite tra il tecnico Juric e il direttore sportivo Vagnati, Sportitalia rivela che l'allenatore granata è andato allo scontro con il suo capitano, nonché uomo di fiducia, Saša Lukić. Si cerca di ricucire lo strappo in fretta, visto che domani sera è fissato l'esordio stagionale in Serie A all'U Power Stadium sul campo della neopromossa Monza. E quando il campo chiama non c'è tempo per stare lì ad affrontare il passato.