Sono ore caldissime in casa Portogallo per la ricerca del nuovo ct, con José Mourinho prima scelta delle Federazione. Resta, però, da capire come si evolverà il rapporto tra lo Special One e la Roma, dando per scontato che il club giallorosso non accetterà il doppio impiego per il suo allenatore. Come riportato da Gazzetta.it, fino a poco tempo fa si parlava di un rinnovo per l’ex tecnico dell’Inter con i capitolini, ma allo stato attuale il futuro del rapporto tra le parti resta legato al mercato.