Intervenuto ai microfoni di Telenord, il presidente del Genoa Alberto Zangrillo ha speso parole importanti per Andrea Pinamonti, colpo estivo del Grifone: "È una persona seria - ha esordito -, è un piccolo Jannik Sinner su cui credo molto".

Due parle anche sui colpi non riusciti, su tutti quello di Ivan Perisic: "Non ho deleghe, non faccio mercato: sono tutte cose che subisco. In cambio, però, esercito un ruolo istituzionale tra Lega di Serie A e Roma. Lavoro in retroguardia, sono molto libero di mente e senza conflitti personali. Il ceo Blazquez è il padre padrone, a Pegli si fa quello che dice lui. Spors e Dransfield non sono spariti, a loro fa riferimento la proprietà. De Gea e Perisic sono stati due dinieghi di Dransfield: c’è una proposta di un profilo, una condivisione con l’allenatore e l’ascolto della sua opinione e la risposta d’oltre oceano con il pollice alto o pollice verso".