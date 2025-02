Conferenza stampa pirotecnica di Gian Piero Gasperini alla vigilia del match contro l'Empoli. E non tanto per il ritorno sul caso nato dopo le sue parole nei confronti di Ademola Lookman, col quale anzi accenna addirittura a una richiesta di scuse: "La mia non voleva essere una frase offensiva. Ieri abbiamo avuto in Udinese-Lecce quello che poteva essere un teatrino in mondovisione, per fortuna ci sono stati ragazzi che hanno lasciato perdere. Avrei voluto che un giocatore forte come lui avesse fatto un gesto nei confronti di Charles de Ketelaere dicendo 'dai tieni la palla, buttala dentro'. Può diventare un rigorista, sarebbe una capacità realizzativa ulteriore. Il giocatore si è sentito offeso, ma non volevo offendere nessuno. Secondo me è andata bene così perché non c'è stato nessuno teatrino, mi fa piacere quanto sia accaduto con l'Udinese, quello che hanno fatto giocatori e mister. Lookman col Bruges è entrato in un modo straordinario, il suo gesto anche se generoso, non cambia quella che è la mia idea".

Il tecnico di Grugliasco fa l'exploit però successivamente, prima parlando apertamente di sogno Scudetto per la Dea: "Ci sono 13 partite, dobbiamo credere di fare ciò che sembra impossibile fare. Solo se ci credi veramente puoi crederci. Se ritieni che sia impossibile raggiungere lo Scudetto sì, se ritieni che sia impossibile raggiungere la Champions sì. Sulla condizione emotiva penso sia la cosa più facile. L’Inter è a 4 punti, la Juventus è dietro 5 punti. Per natura non guardo mai indietro, mi guardo avanti. Psicologicamente la reazione è più facile. Da qui, ripartiamo". Poi, in chiusura, annunciando la sua intenzione di non prolungare il suo contratto col club orobico: "Non ci saranno ulteriori rinnovi, vedremo se andremo a scadenza o se interromperemo”.