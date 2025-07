Il ritiro estivo della Juventus si apre con un caso spinoso: Douglas Luiz non si è presentato questa mattina alla Continassa, facendo scattare l’allarme tra dirigenza e staff tecnico. Il centrocampista brasiliano non ha fornito alcuna spiegazione alla società, provocando un vero e proprio caso disciplinare nel primo giorno agli ordini di Igor Tudor.

La situazione non è passata inosservata e il club ha già deciso di prendere provvedimenti, con una sanzione disciplinare in arrivo per l’ex Aston Villa, reduce da una prima stagione a Torino con più ombre che luci. Non è un mistero, infatti, che Luiz starebbe spingendo per tornare in Premier League, ma il suo comportamento rischia ora di compromettere i rapporti con la società e rendere l’eventuale addio più complicato.

Il suo gesto appare ancora più grave considerando che, tra gli assenti, solo due giocatori erano stati autorizzati: Jonathan David, atteso domani, e Francisco Conceição, fresco di acquisto dal Porto, che usufruirà di due giorni extra di vacanza prima di mettersi a disposizione del tecnico croato.