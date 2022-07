Quattro reti per presentarsi ai tifosi viola nel primo test stagionale contro il Real Vicenza. Luka Jovic punta a essere il nuovo simbolo della Fiorentina, con l'obiettivo di trascinarla a suon di gol. "Vorrei essere l'eroe dei tifosi - ha dichiarato a Sportmediaset l'attaccante serbo arrivato dal Real Madrid -, sono pronto a lavorare duro e spero sia così. Batistuta? Ero troppo giovane quando lui giocava qui, ma è stato un grande giocatore, uno dei migliori di questo club. Il mio obiettivo è questo: lottare per i primi quattro posto per giocare la Champions League". Lukaku, Lautaro, Vlahovic, Immobile e Osimhen, tutti in corsa per il titolo di capocannoniere, e a loro Jovic lancia la sfida: "So che ci sono tanti grandi attaccanti in Serie A, ma conosco le mie qualità. Sono pronto a lottare e a dimostrare il mio valore".