Stefano Citterio, vice allenatore della Fiorentina, ha parlato a DAZN dopo il pari con il Parma, facendo anche un riferimento all'Inter che al Tardini aveva pareggiato: “Ci sono stati un paio di minuti iniziali, poi però abbiamo fatto la nostra gara. Sapevamo di giocare contro un Parma forte e in salute, che aveva rimontato due gol all’Inter, e che non sarebbe stato facile. Nel primo tempo ci hanno messo più in difficoltà ma il secondo è stato buono, abbiamo avuto una buona reazione e un’occasione importante con Kean, purtroppo non concretizzata. Lo spirito è stato di provare a vincere la partita ma era importante anche non perderla. Un tempo a testa, ci portiamo a casa il punto”.