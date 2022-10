Come sta Paulo Dybala, uscito dopo aver segnato il rigore decisivo di Roma-Lecce? A precisa domanda, nell’intervista dopo Roma-Lecce su DAZN, risponde l’allenatore giallorosso Jose Mourinho, mostrandosi particolarmente pessimista sulle condizioni della Joya: “Io dico male, per non dire molto, molto male. Purtroppo è più molto male che male…”.

Rischio di rivederlo nel 2023?

“Non sono un dottore e non ho parlato con uno di loro, ma per come ho parlato Paulo… Difficile”.