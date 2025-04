A poche ore da Monza-Napoli, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis interviene ai microfoni di Radio Crc augura una buona Pasqua ai suoi tifosi e analizza la stagione che vede i partenopei in lotta con l'Inter per lo scudetto: "Abbiamo fatto forte e muscoloso questo Napoli e vi assicuro senza alcun dubbio, si può dire quello che si vuole, ma ci divertiremo molto. Promessa? No, è una realtà. Lo abbiamo fatto per 20 anni, abbiamo avuto solo un'annata in cui non ci siamo riusciti, ma ho sempre promesso che ne parleremo".

"Se è merito del club tornare subito competitivi? I conti si fanno alla fine - aggiunge DeLa -. Tutte le squadre sono in continua evoluzione, io che vengo dal cinema vi ho sempre detto che l'unico copione che non si può scrivere è quello della partita e del campionato. Fino a quando non è concluso non conosciamo il finale. Film Scudetto? Sì, ha avuto un buon successo, e sto realizzando in parallelo... mi sono detto di raccontare tutte le stagioni del Napoli. Stiamo costruendo dalla firma di Conte il film di questa stagione che spero di far uscire a fine giugno nei cinema e ne sto discutendo anche con delle piattaforme. Vi racconto di un 16enne, di un protagonista del film Napoli-New York, che mi è venuto a trovare e ci siamo accordati: gli ho detto di raccontare con la sua spontaneità la stagione del Napoli. Senza sapere il finale? Io lavoro per i napoletani, ma vedo sempre un'invidia verso la città ed i napoletani, è facile sparlare. Non si capisce che i napoletani sono il sale dell'Italia".