A margine dell’allenamento alla Loyola Marymount in vista dell'amichevole contro il Real Madrid, il difensore della Juventus Danilo fissa l'obiettivo principale del club bianconero per la stagione alle porte parlando ai cronisti al seguito: "Tornare alla vittoria. E questo si consegue solo lavorando in campo, sulla parte fisica, atletica, tecnica ma anche mentale, tenendo i piedi ben piantati per terra e affrontando tutte le partite con la stessa mentalità".