Andrea Colpani si mette alle spalle i flirt con Inter e Juventus e si prepara per la sua nuova avventura alla Fiorentina. Presentandosi alla stampa direttamente dal Viola Park, l'ex Monza spiega come è nata la trattativa con il club gigliato: "La trattativa è iniziata con mister Palladino che mi ha chiamato, dicendomi che avrebbe voluto portarmi a Firenze. Io gli ho detto subito che sarei venuto subito senza neanche pensarci, per me è un motivo di orgoglio", racconta il fantasista.