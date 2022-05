"In vista di questa disposizione, sono stati annullati gli allenamenti della giornata di oggi, 2 maggio, compreso quello delle ore 15 che sarebbe stato diretto proprio dal nuovo allenatore, Alessandro Agostini - svela Gianluca Di Marzio -. Infatti, sulla panchina del Cagliari per queste ultime tre gare della Serie A 2021-2022, dove i sardi si giocano ancora le sorti di tutta una stagione, la salvezza, dovrebbe sedersi Alessandro Agostini. Fu già difensore rossoblù per otto anni, tra il 2004 e il 2012. Oggi, dopo dieci anni, andrà a sedersi sulla panchina principale del club, dopo aver collaborato per sei stagioni nello staff tecnico e nelle selezioni minori. Il passaggio è cosa fatta, ormai, mancano solo le ufficialità".