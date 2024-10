Nel post-partita di Juve-Cagliari 1-1, Yerry Mina ha spiegato cosa c'era dietro la sua esultanza polemica nei confronti dei tifosi di casa dopo il pari di Razvan Marin: "Sono troppo amico di Cuadrado, non mi è piaciuto come è andato via. Per questo ero un po' incazzato", le parole del difensore colombiano a DAZN.