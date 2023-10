Finisce con un gol per parte il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna. È la squadra di Thiago Motta ad aprire le marcature, con il solito, sempre più trainante, Zirkzee che a tre minuti dall’avvio aggancia un gran pallone che non lascia scampo a Consigli. Al 44esimo però arriva Boloca che mette in pari il risultato. All’80esimo è ancora l’ex Bayern a far esultare i rossoblu, ma il VAR annulla per fuorigioco: finisce 1-1 al Mapei Stadium, dove i neroverdi continuano a rimandare l’appuntamento con la vittoria, mentre sottoscrive ancora una volta il suo periodo di forma la squadra di Thiago Motta.