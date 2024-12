Il difensore dell’Atalanta Sead Kolasinac ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria arrivata stasera per 1-0 sul campo del Cagliari: "È importante, come ogni vittoria. Siamo contenti di giocare insieme e vogliamo continuare su questa strada".

Consideri l'Atalanta da scudetto?

"Non ci pensiamo, si va avanti e per adesso non è importante pensarci".

Quanto eravate stanchi dopo la partita col Real Madrid?

"Dobbiamo dare sempre il 100%, è ormai normale per noi giocare ogni 3 giorni. E' fisiologica un po' di stanchezza, ma dobbiamo farci trovare sempre pronti".