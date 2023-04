"Sono felicissimo, è stata una settimana fantastica, prima con i gol in nazionale, e poi la vittoria di oggi" ha detto Hojlund a DAZN dopo il 3-1 rifilato alla Cremonese dalla sua Atalanta, dove ha ammesso: "Sono molto felice che i tre attaccanti subentrati abbiano fatto così bene, dobbiamo lavorare ancora per salire in classifica e cercare di vincere le gare. Champions? Spero di poter raggiungere quel traguardo il prima possibile, mancano ancora tante gare, vedremo dove arriveremo a fine campionato".