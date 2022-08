Dopo la prima giornata senza segni 'x' in schedina, il secondo turno della Serie A 2022-2023 si apre con due pareggi, entrambi a reti bianche. Non si sono visti infatti gol né a Torino, dove i granata hanno fermato la Lazio in un match dove ha avuto spazio negli ultimi venti minuti di gara anche Valentino Lazaro, arrivato in prestito dall'Inter. Movimentata la sfida della Dacia Arena, dove l'Udinese si vede assegnare e poi revocare dopo on field review un calcio di rigore, chiude il primo tempo in dieci per il rosso a Nehuen Perez reo di un fallaccio su Pasquale Mazzocchi, e alla fine deve dividere la posta con la Salernitana.