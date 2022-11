Deve aspettare l'89esimo il Milan per riuscire ad avere ragione di uno Spezia che fino alla fine del match ha cullato il sogno di fare un altro sgambetto ai rossoneri. A San Siro, la formazione di Stefano Pioli si impone per 2-1 al termine di un match a tratti contraddistinto da momenti di altissima tensione. Passa in vantaggio il Milan con Theo Hernandez al 21esimo minuto, rete dopo la quale i padroni di casa appaiono in pieno controllo. Nella ripresa, però, Daniel Maldini, figlio di Paolo e in prestito allo Spezia proprio dal Milan, trova la rete del pareggio che manda un po' in confusione i rossoneri, che si vedono annullato dopo controllo VAR un gol firmato da Sandro Tonali ma che a un minuto dal 90esimo esplodono grazie all'invenzione di Olivier Giroud che corregge in spaccata un cross dello stesso Tonali. Giroud che esultando si toglie la maglia e, già ammonito, finisce anzitempo negli spogliatoi. Milan ora secondo in classifica con due punti di vantaggio sull'Atalanta.