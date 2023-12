L'ultimo impegno della Juventus nel 2023 sarà a Torino contro la Roma. Alla vigilia del match contro i giallorossi di Mourinho, Massimiliano Allegri parla così in conferenza stampa: "Siamo in un buon momento però il calcio vive di equilibrio quindi bisogna stare coi piedi per terra. Momentaneamente non siamo neanche a metà stagione, finite queste due vedremo dove saremo in classifica. Domani affrontiamo una squadra scorbutica, con uno dei migliori allenatori. Hanno giocatori di talento davanti, non dobbiamo strafare".

Tracciando poi un bilancio dell'ultimo anno, il tecnico della Juventus ribadisce che l'obiettivo è conquistare la qualificazione alla prossima Champions League: "Sono soddisfatto del lavoro fatto ma non abbastanza. Parlare delle cose passate mi dispiace perché io sono molto legato ad Andrea (Agnelli, ndr) e a tutti quelli che hanno lavorato qui. Nella Juventus passano allenatori, direttori, ma quello che resta è la struttura. Dobbiamo lavorare sempre col profilo molto basso, cercando di tornare in Champions dopo che l'anno scorso ce l'hanno proibito perché eravamo arrivati terzi".