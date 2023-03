"Un allenatore che viene espulso in partita non va squalificato, gli va inflitta solo una multa". Lo ha ribadito Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN, prima della sospensione della squalifica di José Mourinho, che domani sera guiderà la sua Roma regolarmente dalla panchina nella sfida contro la Juventus. Mourinho è un allenatore straordinario. Come ho preso la sua frase su Serra dopo la gara con la Cremonese? Sorridendo, Mou è troppo sveglio", le parole del tecnico bianconero.