Disoccupato di lusso dalla fine di maggio 2021, dopo aver vinto e rivinto tutto da tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane non esclude per il suo futuro un'esperienza su una panchina italiana: "Perché no? Può succedere di tutto. Adesso sto facendo altre cose, vediamo però sicuro che un'altra volta in panchina mi piacerebbe", le parole del francese in esclusiva a Sky Sport.