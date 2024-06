Il mercato mette sul piatto un altro parametro zero di lusso: Sergio Ramos lascia il Siviglia. A dare l'annuncio della separazione con l'esperto difensore spagnolo e storica bandiera del Real Madrid è lo stesso club andaluso con una nota ufficiale.

IL COMUNICATO - "Sergio Ramos ha informato il Siviglia FC che non continuerà a lavorare nel club di Nervión nella prossima stagione, dopo aver realizzato il suo sogno di tornare nel club in cui si è sviluppato come giocatore e ha raggiunto lo status di senior international. Sergio Ramos ha collezionato 37 presenze nella stagione 23/24, per un totale di 3.301 minuti e 7 gol.

Il Sevilla FC ringrazia Sergio Ramos per il suo impegno, la sua leadership e la sua dedizione durante questa stagione e gli augura le migliori fortune per la sua prossima sfida professionale.

Sergio Ramos si congederà pubblicamente questo martedì alle 11.00 nella sala stampa del Ramón Sánchez-Pizjuán, accompagnato dal presidente José María del Nido Carrasco".