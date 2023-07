Theo Sander, portiere danese 18enne, lascia l’Aalborg, retrocesso nella seconda divisione, per accasarsi al Copenaghen. L'annuncio ufficiale dei Løverne mette fine alle voci di mercato che erano circolate nelle scorse settimane, secondo le quali il ragazzo era in procinto di raggiungere l'Inter per una cifra vicina ai 2,5 milioni di euro.