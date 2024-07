Il suo nome è stato tra quelli vagliati dall'Inter nelle prime settimane di mercato per il vice di Yann Sommer, poi la squadra nerazzurra ha virato su Josep Martinez e allora per Filip Jorgensen si sono aperte le porte della Premier League: il portiere danese è stato infatti annunciato come nuovo giocatore del Chelsea, club con il quale ha firmato un contratto di ben sette anni.

Dopo la firma, Jorgensen ha rilasciato le sue prime parole ai canali ufficiali dei Blues: "Questo trasferimento è un sogno che diventa realtà. Sono molto emozionato di aver firmato per il Chelsea, uno dei club più grandi al mondo. Non vedo l'ora di conoscere tutti e di iniziare a giocare con i miei nuovi compagni di squadra. Sono molto contento di come sono andati gli ultimi 12 mesi. Ho molta fiducia in me stesso e so quali qualità possiedo. Fortunatamente ho avuto l'opportunità di mettermi in mostra sul palcoscenico più importante in Spagna e ora sono molto felice di avere la possibilità di farlo in uno dei più grandi club al mondo. Mi è sempre piaciuto guardare il Chelsea perché ammiravo molto Petr Čech quando ero piccolo, quindi il Chelsea era una delle mie squadre preferite da seguire."