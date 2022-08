Niente Inter per Dries Mertens, vicino a sposare la causa nerazzurra già qualche stagione di mercato fa prima di rinnovare con il Napoli con il quale non si è replicato il 'sì'. Il belga, che qualche giorno fa aveva salutato con commozione la sua città, è sbarcato in quel di Istanbul dove ha siglato il nuovo connubio professionale: l'ex attaccante del Napoli è ora un nuovo giocatore del Galatasaray. A renderlo ufficiale è lo stesso club turco attraverso i canali ufficiali attraverso i quali dirama le prime foto dell'ex PSV con la nuova maglia.