Il PSG svuota un armadietto nello spogliatoio e fa posto in difesa cedendo il centrale Thilo Kehrer al West Ham. Esperienza dunque in Premier League per il giocatore tedesco e slot liberato per i parigini che negli ultimi giorni di mercato potrebbero tornare alla carica con l'Inter per Skriniar, sebbene la distanza tra le parti rimanga alta.