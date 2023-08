Dopo tante voci, alla fine Daichi Kamada ha trovato casa in Serie A. Il centrocampista giapponese svincolatosi dall'Eintracht Francoforte è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Questo l'annuncio del club biancoceleste: "Daichi Kamada è un nuovo calciatore della S.S. Lazio. Il calciatore, ultimate le pratiche burocratiche per il rilascio del visto di ingresso in Italia, si aggregherà al gruppo diretto da mister Maurizio Sarri".