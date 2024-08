Ora è ufficiale: Pierre Kalulu passa dal Milan alla Juventus, che ne ha acquisito il cartellino in prestito fino al 30 giugno 2025 a fronte di un corrispettivo di 3,3 milioni di euro pagabili in due esercizi. L’accordo - si legge nella nota stampa diffusa dal club bianconero - prevede la facoltà della Vecchia Signora di riscattare il difensore francese a titolo definitivo per 14 milioni di euro più un massimo di 3 milioni di bonus pagabili in tre esercizi.