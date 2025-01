Adesso è ufficiale: Randal Kolo Muani è un giocatore della Juventus. Ecco la nota ufficiale diffusa dal club bianconero:

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris Saint- Germain FC per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kolo Muani Randal a fronte di un corrispettivo di € 1,0 milione, oltre ad oneri accessori pari a 2,6 milioni. Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2,0 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi", si legge.