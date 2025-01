Un passaggio in Ligue 1 prima di spiccare il volo in Inghilterra. Juma Bah, gigante difensivo sierraleonese classe 2006, che era stato accostato anche all'Inter, giocherà fino al termine di questa stagione al Lens, che lo ha acquistato in prestito dal Manchester City.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Juma Bah - ha commentato Pierre Dréossi, direttore generale dei Sang e Or, dopo la firma -. A 18 anni, Juma si è affermato negli ultimi mesi come uno dei giocatori più promettenti della Liga. Il fatto che si unisca al Manchester City così presto nella sua carriera conferma il suo potenziale. Dotato di notevoli qualità atletiche e di una buona lettura del gioco, Juma dimostra già di avere un ventaglio di giocate sviluppato. Era seguito dalla nostra unità di reclutamento da molti mesi e il suo arrivo ad Artois sotto forma di prestito concretizza la volontà della direzione sportiva di rafforzare la squadra con un difensore rapido e forte nei duelli. Qualità che si adattano al DNA del team di Will Still. Benvenuti a Blood and Gold Juma".