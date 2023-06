È fatta per il rinnovo d'amore tra il Sassuolo e il suo allenatore: adesso c'è anche l'ufficialità come si legge nel comunicato della società neroverde che attraverso i canali ufficiali "comunica di aver rinnovato fino al 30 Giugno 2025 l’accordo con Mister Alessio Dionisi per la guida tecnica della Prima Squadra. Avanti insieme per crescere e migliorare. Forza Sasol" si legge.

Avanti insieme per crescere e migliorare!



Rinnovato il contratto con Mister #Dionisi fino a giugno 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ✍️



I dettagli https://t.co/uYBYBLXdcf #ForzaSasol — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) June 5, 2023