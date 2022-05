Adesso, c'è anche l'ufficialità: Matthias Ginter, dalla prossima stagione, vestirà la maglia del Friburgo, la squadra dove il difensore nazionale tedesco è cresciuto calcisticamente e con la quale ha esordito tra i professionisti nel 2012. Ginter, arrivato da svincolato dal Borussia Moenchengladbach e che indosserà la maglia numero 28, ha spiegato i motivi della sua scelta al sito ufficiale del club: "Volevo fare qualcosa di molto speciale nella mia carriera e non c'è niente di più speciale per me che tornare nella società sportiva e nella mia città d'origine. Lo sviluppo dell'intero club, il potenziale della squadra e il modo speciale di comunicare con i dirigenti del club nelle ultime settimane: trovare tutto questo nella mia cità può essere descritto come un colpo di fortuna in questi giorni".