Marco Carnesecchi ritrova la Cremonese ed entra in ballottaggio con l'interista Ionut Radu. Assoluto protagonista della promozione in Serie A dei grigiorossi, il portiere torna in prestito dall'Atalanta. Da capire adesso quelle che saranno le gerarchie della squadra di Alvini, il tutto considerato che il classe 2000 è reduce da un intervento alla spalla che lo terrà fuori ancora per qualche tempo.