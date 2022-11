Colpaccio del Brighton di Roberto De Zerbi. Il club di Premier League si è assicurato Facundo Buonanotte, 17enne trequartista argentino del Rosario Central che era stato seguito con attenzione anche dall'Inter. Buonanotte sbarcherà in Premier League nella prossima finestra di mercato. È di 11,6 milioni di euro più bonus e il 20% della futura rivendita a favore degli argentini il costo finale dell'operazione. "Facundo è un giocatore che seguiamo da tempo - ha detto David Weir, direttore tecnico del Brighton -. Siamo felici di aver raggiunto un accordo col Rosario e non vediamo l’ora di accoglierlo in squadra a gennaio".