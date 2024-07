Doppia cessione per la Juventus nell'ambito della trattativa che ha portato Douglas Luiz a Torino. Come ufficializzato dal club bianconero in due comunicati stampa differenti, infatti, Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior lasciano la Vecchia Signora a titolo definitivo per trasferirsi all’Aston Villa, ex club del centrocampista brasiliano.