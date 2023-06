Raoul Bellanova è un nuovo giocatore del Torino. Il terzino visto nell'ultima stagione con la maglia dell'Inter in prestito dal Cagliari ha firmato infatti il nuovo contratto che lo legherà ai granata di Ivan Juric: Bellanova ha firmato per quattro anni con opzione per il quinto. Nella stagione da poco conclusa, con il club nerazzurro, Bellanova ha collezionato 22 presenze fra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.