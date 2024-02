La separazione tra Kylian Mbappé e il Paris Saint Germain era già nell'aria da tempo, adesso è praticamente certo. Secondo quanto filtrato nelle ultime ore dalla Francia, l'attaccante francese avrebbe comunicato a Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg, che lascerà il club a zero a fine stagione.

Il venticinquenne, in scadenza di contratto a giugno, non rinnoverà con i parigini come svela RMC Sport che parla di scelta già comunicata alla dirigenza transalpina dal giocatore che, secondo le previsioni si legherà a zero al Real Madrid, club che corteggia il centravanti classe '98 già da diversi anni. Le parti annunceranno ufficialmente la separazione appena ne saranno stabilite le modalità fa sapere RMC Sport.