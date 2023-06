Prosegue la guerra fredda tra Kylian Mbappé e il PSG dopo che ieri pomeriggio, come svelato in esclusiva da L'Équipe, l'attaccante aveva mandato una lettera al club per informarlo che non avrebbe esercitato l'opzione di rinnovo fino al 2025 inserita nel suo contratto.

Dopo le notizie trapelate più o meno in maniera ufficiosa in queste ore, il giocatore si è esposto in prima persona pubblicamente, precisando la sua posizione con una nota scritta all'AFP: "Non ho mai discusso di un'estensione del contratto con il PSG. La dirigenza del club incaricata è stata informata fin dal 15 luglio 2022 della decisione, la mail non fa altro che confermare quanto avevo già stato chiarito in anticipo a voce".