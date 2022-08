La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Luis Alberto e spiega che il centrocampista spagnolo, tra i protagonisti del successo contro l'Inter nonché autore della firma del momentaneo 2-1, è pronto a restare nella Capitale. Il Siviglia non ha affondato il colpo e allora la Lazio, forte di altri tre anni di contratto, ben volentieri andrà avanti con l'ex Liverpool anche per questa stagione.