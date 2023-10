La Juventus rischia di ritrovarsi con la coperta cortissima a centrocampo. Dopo il caso legato a Paul Pogba, che verrà squalificato per doping, è esploso nelle ultime ore anche quello relativo a Nicolò Fagioli, su cui è stata aperta un'inchiesta per presunte scommesse illegali e che rischia anche lui uno stop fino a tre anni. Come riportato dal QS, il club bianconero potrebbe dover correre ai ripari a gennaio. Sono diversi i nomi sondati, tra loro c'è anche Lazar Samardzic dell'Udinese, che in estate è stato vicinissimo al trasferimento all'Inter e che è stato al centro di vicende ormai note.