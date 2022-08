Manuel Akanji è ormai a un passo dal Manchester City. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano di SkySport, per il difensore svizzero, accostato a lungo anche all'Inter, inglesi e Dortmund hanno trovato un accordo per la cessione a titolo definitivo per 17 milioni di euro. Il difensore svizzero, inoltre, già da tempo aveva concordato le condizioni contrattuali con i Citizens e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche.