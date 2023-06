Il Bayern Monaco si muove con forza per portare in Germania Kyle Walker, difensore neo campione d'Europa con il Manchester City di Guardiola. Secondo SkySport Deutschland, infatti, il club bavarese sarebbe pronto a sferrare l'assalto decisivo per l'inglese in modo da rinforzare l'out di destra della difesa di Tuchel. Un arrivo che sarebbe un ulteriore indizio sulla partenza di Benjamin Pavard, profilo accostato anche all'Inter.