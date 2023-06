Roma particolarmente attiva sul mercato in queste ore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza giallorossa è pronta a chiudere per l'arrivo a parametro zero di Evan N'Dicka, difensore classe 1999 in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte. Dopo aver definito l'acquisto di Aouar, la Roma sta definendo gli ultimi dettagli per N'Dicka che firmerà un contratto quinquennale con il club giallorosso. Il suo profilo è stato accostato al mercato nerazzurro nelle passate finestre di calciomercato.