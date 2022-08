Altro arrivo vicino in casa Juventus. Secondo la redazione di SkySport, il club bianconero è ormai a un passo dal chiudere l'affare con il Marsiglia per il trasferimento a Torino di Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco, ex Napoli, arriverebbe alla corte di Allegri per 2 milioni di prestito più 8 per il diritto di riscatto.