Dopo aver chiuso per la cessione di Moise Kean alla Fiorentina (operazione da 13 milioni di euro più 5 di bonus di cui 2 facilmente raggiungibili), la Juventus accelera per un colpo a centrocampo. Come riportato da Sky Sport, il club bianconero sta spingendo forte per arrivare a Khephren Thuram, fratello di Marcus e giocatore che anche l’Inter aveva seguito come possibile alternativa in caso di addio di Hakan Calhanoglu. L’obiettivo è quello di chiudere col calciatore e con il Nizza entro la prossima settimana.