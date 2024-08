Dopo tanto dire, Mario Hermoso sembra essere ad un passo dall'accasarsi in quel di Roma. L'ormai ex difensore dell'Atletico Madrid, a lungo seguito dall'Inter, interesse osteggiato dal Napoli di Conte, e in entrambi i casi finito con l'essere sedotto per poi essere abbandonato, potrebbe diventare un giocatore di Daniele De Rossi.

Nonostante il mercato sia chiuso, l'arrivo del ventinovenne sarebbe possibile poiché lo spagnolo è attualmente svincolato. Un arrivo, secondo Sky Sport, vicinissimo: le due parti infatti continuano ad essere al lavoro per limare la pochissima distanza che c'è tra domanda e offerta. La chiusura potrebbe arrivare molto presto.