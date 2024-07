Andrea Colpani è sempre più vicino alla Fiorentina. L'ultimo indizio è la presenza al Viola Park del suo agente Tullio Tinti, pronto per chiudere l'operazione che vedrà il mancino del Monza (in passato accostato anche all'Inter) approdare al club gigliato. Sky Sport parla di operazione ai dettagli finali in prestito oneroso a 4 milioni con diritto di riscatto a 12 più 2 di bonus.