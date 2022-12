Chiuso malinconicamente il suo ultimo Mondiale in carriera con l'eliminazione ai quarti di finale del Portogallo per mano del Marocco, Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a firmare un contratto con l'Al-Nassr per i prossimi due anni e mezzo. Secondo Marca, l'accordo potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore, una volta che CR7 deciderà di recarsi a Riyadh per mettere la sua firma sul ricchissimo contratto da 200 milioni di euro. In aggiunta, l'ex United, Juve e Real Madrid leghererebbe il suo nome all'Arabia Saudita diventandone ambasciatore in vista della candidatura per ospitare i Mondiali 2030 insieme a Egitto e Grecia.